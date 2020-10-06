Два заместителя пресс-секретаря Белого дома заразились коронавирусом

Новый коронавирус диагностирован у двух заместителей пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

По словам его источников, речь идет о Чэде Гилмартине и Кэролайн Левитт. У первого из них заражение было выявлено в течение последних суток, у второй - несколько дней назад.

По сведениям канала, ряд сотрудников пресс-службы Белого дома перешли на удаленный режим работы. Всему персоналу рекомендовано оставаться дома в случае плохого самочувствия. Три журналиста, которые регулярно посещают Белый дом, также инфицированы.

Макинэни сообщила в понедельник в Twitter, что у нее диагностирован новый коронавирус. Она отметила, что будет соблюдать карантин и работать в удаленном режиме.

Президент США Дональд Трамп в ночь на пятницу заявил, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус. В пятницу вечером глава государства прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Как пояснила тогда Макинэни, в качестве меры предосторожности Трамп проведет ближайшие дни в этом медицинском учреждении, продолжая работать оттуда.

За последние дни коронавирус был также обнаружен у бывшего советника Трампа Келлиэнн Конуэй, трех сенаторов-республиканцев, председателя Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, менеджера предвыборной кампании хозяина Белого дома Уильяма Степина, личного помощника Трампа Ника Луны.