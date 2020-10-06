Правительство Кувейта подало в отставку

Кабинет министров Кувейта в полном составе подал во вторник в отставку. Об этом сообщила в своей электронной версии общеарабская газета Asharq Al-Awsat, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в связи с отставкой эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах "выразил уверенность в том, что правительство продолжит выполнять свои функции до формирования нового кабинета".

Отставка правительства последовала спустя неделю после смерти предыдущего главы государства шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который 29 сентября умер в США, где с июля проходил лечение.