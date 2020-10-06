Крупнейшая нефтяная компания США уволит тысячу сотрудников

Нефтяной гигант ExxonMobil сократит до 1600 рабочих мест в Европе, так как предприятие продолжает бороться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Об этом пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Крупнейшая американская нефтяная компания заявила, что вирус "ускорил срочность" снижения затрат, поэтому более тысячи сотрудников будут уволены к концу следующего года. Грядущее сокращение затронет десятую часть персонала, занятого в европейских странах. К концу прошлого года в Exxon работало около 75 тысяч человек по всему миру.

В начале октября американский производитель экологически чистой энергии NextEra Energy обогнал по капитализации ExxonMobil. Во втором квартале текущего года нефтяной гигант понес убытки в размере почти 1,1 миллиарда долларов из-за снижения цен на рынке энергоносителей.