https://news.day.az/world/1277240.html Реджеп Тайип Эрдоган: Высказывания Макрона об исламе являются откровенной провокацией
Реджеп Тайип Эрдоган: Высказывания Макрона об исламе являются откровенной провокацией
"Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что "ислам переживает религиозный кризис", помимо неуважения, являются откровенной провокацией".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции назвал высказывания Макрона об исламе бестактностью.
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