В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 290 тысячам

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 55 человек, общее число жертв заболевания достигло 8 553.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 327 557, за прошедшие 24 часа 1 511 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 29 человек, общее число выздоровевших достигло 287 599.