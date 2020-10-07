https://news.day.az/world/1277294.html В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 290 тысячам
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 290 тысячам
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 55 человек, общее число жертв заболевания достигло 8 553.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 327 557, за прошедшие 24 часа 1 511 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 29 человек, общее число выздоровевших достигло 287 599.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре