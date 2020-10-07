Врач рассказал о самочувствии Трампа

Президент США Дональд Трамп, который в понедельник вернулся в Белый дом после лечения в госпитале от вызываемого коронавирусом заболевания, чувствует себя замечательно, у него не наблюдаются симптомы болезни. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом письменном заявлении лечащего врача американского лидера Шона Конли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У него была спокойная первая ночь дома, и сегодня [во вторник] он сообщил об отсутствии симптомов", - отметил врач, добавив, что президент "в целом продолжает себя очень хорошо чувствовать".

Кроме того, продолжил Конли, "основные показатели жизнедеятельности" главы государства остаются стабильными. Уровень насыщения его крови кислородом (сатурации) в пределах нормы и составляет от 95 до 97%.

Белый дом также сообщил, что вице-президент Майкл Пенс "здоров, у него не выявлено симптомов COVID-19". Он постоянно проходит тесты на выявление инфекции, они были отрицательными. Пенс в качестве меры предосторожности не контактировал ни с кем из заразившихся коронавирусом, в том числе и с главой государства.

Трамп в ночь на 2 октября сообщил в Twitter, что у него и у его супруги выявлен коронавирус. Позже в тот день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). В понедельник Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. Его лечащий врач Шон Конли проинформировал, что состояние здоровья президента США позволяет безбоязненно выписать его из медучреждения.