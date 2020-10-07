В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 41 - максимум с 18 июня. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Москве за прошедшие сутки скончался 41 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 5 442 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

В штабе отметили, что при появлении симптомов ОРВИ лучше сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Всего в городе выявлено 311 559 случаев заражения, из них 4 082 за последние сутки. Выздоровели 255 100 человек, умер 5 442.