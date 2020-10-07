Назначен новый премьер-министр Кыргызстана

Парламент Кыргызстана проголосовал за назначение Садыра Жапарова премьер-министром республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа, передает Day.Az.

"По решению парламента Жапаров назначен исполняющим обязанности премьер-министра страны", - заявил сотрудник пресс-службы. По его словам, депутаты приняли отставку главы правительства депутатами Кубатбека Боронова.

Ранее во вторник оппозиция призывала провести в отеле "Достук" экстренное заседание парламента, чтобы проголосовать за новый состав правительства. Однако сначала, как сообщалось, кворум собрать не удалось. Тем не менее, по данным агентства 24.kg, позднее удалось собрать 62 депутатов из 120.