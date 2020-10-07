https://news.day.az/world/1277347.html В Грузии коронавирусом заразились еще 508 человек
В Грузии коронавирусом заразились еще 508 человек
За последние сутки в Грузии выявлено 508 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 4 человека.
Как передает местное бюро АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом, передает Day.Az.
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 9 753, число умерших - 62.
Отметим, в Грузии в настоящее время 5 655 человек находятся на карантине, 836 - на стационарном лечении. Вылечились 5 235 человек.
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