В Грузии коронавирусом заразились еще 508 человек

За последние сутки в Грузии выявлено 508 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 4 человека.

Как передает местное бюро АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом, передает Day.Az.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 9 753, число умерших - 62.

Отметим, в Грузии в настоящее время 5 655 человек находятся на карантине, 836 - на стационарном лечении. Вылечились 5 235 человек.