https://news.day.az/world/1277375.html В Армении за сутки зарегистрировано 672 новых случая заражения коронавирусом
В Армении за сутки зарегистрировано 672 новых случая заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 53 755, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 6 октября, таких случаев было 53 083. Таким образом, за сутки выявлено 672 новых случая заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 995 человек (плюс 5 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 302 (новых случаев нет).
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