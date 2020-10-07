https://news.day.az/world/1277430.html Эрдоган прибыл с визитом в Кувейт
Эрдоган прибыл с визитом в Кувейт
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Кувейт.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Отдел по связям с общественностью Администрации Президента Турции.
В рамках визита планируется обсудить темы сотрудничества двух стран, региональные и международные процессы.
После Кувейта Эрдоган посетит Катар.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре