Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Кувейт.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Отдел по связям с общественностью Администрации Президента Турции.

В рамках визита планируется обсудить темы сотрудничества двух стран, региональные и международные процессы.

После Кувейта Эрдоган посетит Катар.