США могут ввести ограничения против китайских интернет-гигантов

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения рестрикций в отношении платежных систем китайских финансово-технологической компании Ant Group и интернет-гиганта Tencent.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Bloomberg.

По словам его источников, у американских властей есть опасения относительно того, что указанные сервисы этих компаний могут "угрожать национальной безопасности США". Американские официальные лица считают, что такие системы могут предоставить китайской стороне доступ к личным данным и сведениям о финансовых счетах миллионов пользователей.

Чиновники США обсуждали данную тему в течение "последних недель". Ее, в частности, затрагивали на встрече, состоявшейся 30 сентября в Белом доме. Власти США пока не пришли к окончательному решению о введении санкций. Как констатирует агентство, нет полной уверенности в том, что администрация в конечном счете примет какие-либо меры.

По словам источников, пока нет свидетельств того, что Трампа ознакомили с рассматриваемыми планами. Для применения каких-либо мер необходимо его согласие.

В Ant Group сообщили, что не получали информации относительно указанных консультаций. В Tencent пока не представили комментариев. Власти США также не выступали с официальными заявлениями на эту тему.

Ant Group и Tencent владеют крупными сервисами, позволяющими осуществлять онлайн-платежи.