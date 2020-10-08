США намерены сократить число военных в Афганистане до 2,5 тысяч

Соединенные Штаты намерены сократить число своих военнослужащих в Афганистане до 2,5 тысяч, заявил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда президент [США Дональд] Трамп занял пост, более 10 тысяч американских военных находили с Афганистане. На сегодняшний день там остаются менее 5 тысяч военных, и это число сократится до 2,5 тысяч к началу следующего года", - отметил советник.

В конце февраля текущего года США и радикальное афганское движение "Талибан" подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки.