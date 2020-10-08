В столице Туниса вводится комендантский час

Местные власти объявили о введении в столице Туниса комендантского часа в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Об этом в среду сообщило центральное тунисское телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, комендантский час, запрещающий гражданам нахождение на улице в столичном регионе с 21:00 до 5:00 (с 00:00 до 8:00 GMT+4) в будние дни и с 19:00 до 5:00 (с 22:00 до 8:00 GMT+4) в выходные дни, вступает в силу с 8 октября. По заявлениям властей, введенные ограничения для граждан будут действовать в течение 15 суток.

Ранее местные власти приняли решение перевести, начиная с пятницы, все расположенные в столичном регионе рестораны, кафе и чайные салоны в режим обслуживания клиентов только "навынос". Данное ограничение также будет действовать 15 суток до проведения новой оценки санитарной обстановки в столице.

По данным Минздрава Туниса, всего в стране за последние 48 часов выявлено 2 312 случаев заражения коронавирусом, 43 человека умерли от осложнений. Скорость распространения инфекции всю последнюю неделю держится на повышенном для республики уровне в примерно тысячу новых случаев в день.