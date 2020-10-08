Обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда экс-полицейского освободят

Бывший полицейский Дерек Шовин, которого обвинили в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае, освобожден из тюрьмы после выплаты залога в размере $1 млн.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Fox News.

Шовин был взят под стражу 31 мая. Его содержали в тюрьме в штате Миннесота. По сведениям телеканала, адвокат бывшего полицейского выплатил залог в размере $1 млн. Экс-полицейский должен предстать перед судом 8 марта 2021 года.

Флойд умер вскоре после того, как при его задержании 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых стражей порядка, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили.

Шовину были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Трем другим бывшим стражам порядка, в частности, инкриминируется преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве.

После смерти Флойда в США имели место массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.