Трамп вернулся к работе

Президент США Дональд Трамп, ранее заразившийся коронавирусом, снова начал работать в Овальном кабинете Белого дома, где для него в среду провели брифинг по ситуации с ураганом "Дельта" и мерам стимулирования экономики.

Об этом сообщил журналистам помощник пресс-секретаря Белого дома Брайан Моргенстерн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сам Трамп на своей странице в Twitter также написал об этом. "Для меня только что провели брифинг по урагану "Дельта", и я поговорил с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и губернатором Луизианы Джоном Белом Эдвардсом", - сообщил он.

Моргенстерну был также задан вопрос, зачем Трампу возвращаться в Овальный кабинет и не лучше ли ему было вместо этого самоизолироваться. "Мы можем сделать это (организовать работу в Овальном кабинете - прим. ТАСС) безопасно, мы можем регулярно проводить дезинфекцию. Абсолютно точно есть способы делать это, не ставя под угрозу чью-либо безопасность", - ответил помощник пресс-секретаря Белого дома.

Как сообщил телеканал CNN в понедельник, для Трампа в Белом доме было подготовлено изолированное помещение для работы. Телеканал отмечал, что данное помещение расположено таким образом, чтобы Трамп имел возможность работать подальше от Овального кабинета и офисов его ближайших помощников.

Трамп в ночь на 2 октября объявил в Twitter, что у него и у его супруги Мелании выявлен коронавирус. Позже в этот день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в Бетесде (штат Мэриленд). Трамп в понедельник выписался из центра. Лечащий врач Шон Конли информировал, что состояние здоровья президента США позволяет медикам безбоязненно выписать его из больницы.