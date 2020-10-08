Трамп пообещал каждому американцу такое же лечение от коронавируса, какое получил он сам

Президент США Дональд Трамп в среду записал новое видеообращение, в котором пообещал обеспечить каждому американцу такое же лечение от вызываемого коронавирусом заболевания, какое получил он сам, а также направить в больницы бесплатные экспериментальные препараты, которые он принимал.

"Я хочу, чтобы каждый получал такое же лечение, как и ваш президент", - сказал он. "Они дали мне Regeneron, и это было просто невероятно, мне моментально стало лучше", - отметил он.

По его словам, он подготовил экстренное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов, и они будут направлены в больницы, где пациенты смогут получить их бесплатно. "Так что мы предоставим вам лекарства, они будут бесплатными, мы передадим их в больницы, как только сможем", - сказал американский лидер.

Вакцина от коронавируса

Вакцина от нового коронавируса будет готова в США лишь после выборов, поскольку процессу мешает политическая конъюнктура, заявил президент США.

"У нас будет великолепная вакцина в очень, очень скором времени. Я думаю, что нам надо получить ее до выборов, но, честно говоря, мешает политическая конъюнктура. Ладно, они хотят играть в свою игру. Она [вакцина] будет готова сразу же после выборов", - сказал он.