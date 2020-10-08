Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 5 млн

Более 5 млн случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлено в Бразилии за все время пандемии, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным бразильского минздрава, почти 4,4 млн человек выздоровели, более 148 тысяч заболевших скончались.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов - умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".