Более 36 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в четверг 36 млн. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 36 026 644, умерли 1 053 357 человек, выздоровели 25 117 417. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (7 544 612). Далее следуют Индия (6 757 131) и Бразилия (4 969 141).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 248 619 случаев заражения, выздоровели 995 275 человек, умерли 21 865.