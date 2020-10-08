https://news.day.az/world/1277626.html Во Франции за сутки коронавирусом заразились больше 18 тысяч человек
Во Франции за сутки коронавирусом заразились больше 18 тысяч человек
Во Франции за сутки коронавирусом заразились 18 746 человек, передает Day.Az со ссылкой на Газета.ru.
Ранее максимальное число суточных заражений достигло 16 тысяч.
Всего во Франции заболели 653 тысячи, выздоровели 32 тысячи человек. За неделю были госпитализированы 4 625 пациентов, 919 из них находятся в реанимации.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, 27 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались.
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