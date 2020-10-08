https://news.day.az/world/1277628.html Chevron сократит 15% сотрудников - из-за пандемии

Chevron сократит 15% сотрудников - из-за пандемии

В мире, 8 октября 2020 09:00 85
Chevron сократит 15% сотрудников

Американская нефтегазовая корпорация Chevron планирует сократить по меньшей мере 15% сотрудников на фоне сложностей, вызванных пандемией нового коронавируса. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

По данным его источников, руководство компании намерено провести реструктуризацию. Сотрудники Chevron по всему миру получили в последнее время уведомления о необходимости повторной подачи заявки о приеме на работу. В течение нескольких недель те из нынешних сотрудников, в услугах которых компания более не заинтересована, получат соответствующее уведомление.

Reuters отмечает, что Chevron выделила средства в размере около $1 млрд на выплату выходных пособий сотрудникам, которые потеряют работу. В общей сложности сокращения могут затронуть 15% сотрудников Chevron, штат которой насчитывает на данный момент более 47 тыс. человек.

Chevron, как и большинство компаний данного сегмента, сократила расходы из-за резкого падения потребления во время пандемии и снижения цен на углеводородное сырье. Выручка Chevron во втором квартале составила $13,49 млрд, снизившись с $36,32 млрд за аналогичный период 2019 года. Компания потерпела убытки на сумму $8,3 млрд, хотя в прошлом году за этот же период зафиксировала прибыль в размере $4,3 млрд.

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