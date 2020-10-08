Правительство Грузии приняло постановление по самоизоляции и срокам карантина

Правительство Грузии приняло новое постановление, согласно которому, находящиеся в близком контакте с инфицированным лица должны незамедлительно перейти в самоизоляцию или карантин безо всякого тестирования. Об этом на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online.

Он сообщил, что на сегодняшний день в Грузии количество бессимптомных пациентов колеблется от 30 до 40%.

Бессимптомные пациенты спустя 12 дней карантина и самоизоляции могут возвращаться к обычному образу жизни, при этом также не будут проходить тест.

В том случае, если за время изоляции у таких людей возникнут какие-нибудь симптомы, они должны сообщить об этом врачу и им проведут ПЦР-тест. Если он будет положительным, за пациентом буду следить согласно разработанному протоколу - на дому или в стационаре.

Помимо этого, меняются правила карантина для въезжающих в страну граждан. Приехавших из-за границы по-прежнему будут помещать в карантин, однако на восьмой день им проведут не лабораторный ПЦР-тест, а "быстрый тест" высокого качества, основанный на антигене. В том случае, если тест будет отрицательным, они смогут выйти из карантина. Если тест вызовет подозрения, то будет проведен лабораторный ПЦР-тест.

"Все это делается для того, чтобы люди зря не задерживались в карантине или самоизоляции", - отмечает Гамкрелидзе.

Глава центра считает, что вакцина от коронавируса будет доступна только весной 2021 года.

"Ясно, что невозможно одновременно вакцинировать семь миллиардов человек, поэтому большой акцент делается на создании эффективных лекарств", - отметил Гамкрелидзе.

Он подчеркнул, что еще минимум год миру придется жить с коронавирусом, так как в течение последних восьми месяцев медсфера не смогла добиться каких-либо радикальных прорывов в борьбе с инфекцией.

"Очень хорошо, что мы привыкли к маскам, моем руки и вы увидите, что это положительно повлияет и на сезон гриппа", - считает специалист.

Он сообщил, что Грузия уже закупила 135 тысяч доз вакцины от вируса сезонного гриппа, первая часть - 25 тысяч доз, в страну завезут 9 октября, а другую - 20-25 октября. Также в Грузию должны доставить около 200 тысяч быстрых тестов на коронавирус.

По его словам, инфекция гриппа и коронавирус очень похожи, но между ними есть отличия. Пациентам с острыми респираторными симптомами в клинике обязательно будут проводить ПЦР-тест, чтобы исключить коронавирус, также там можно будет сделать тест на вирус гриппа и правильно вести лечебный процесс.

"Нам очень интересно, когда начнет циркулировать вирус гриппа. Как правило, это происходит приблизительно в середине ноября. Грипп настолько широко распространенная инфекция, что его индивидуальное тестирование, как мы это делаем в случае коронавируса, нигде не происходит", - подчеркнул Гамкрелидзе, добавив, что опытный врач сможет и по клиническим признакам отличить коронавирус от вируса гриппа.