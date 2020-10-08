В Мексике ураган "Дельта" оставил без света 400 тысяч человек

В Мексике оценивают ущерб от урагана "Дельта", который обрушился на полуостров Юкатан. В результате удара стихии почти 400 тысяч человек остались без света, 40 тысяч эвакуированы, сообщает телеканал "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Правительство запросило введения режима ЧС для 19 пострадавших муниципалитетов. Министерство обороны Мексики направило для помощи населению свыше 10 тысяч военнослужащих.

Сейчас ураган "Дельта" покинул полуостров Юкатан и вышел в Мексиканский залив. В конце недели атмосферный вихрь ожидают на южном побережье США в штатах Техас и Луизиана. В прибрежных районах уже укрепляют дамбы, размещают мешки с песком и оповещают население об угрозе.

"Дельта" - уже десятый ураган, который ударит по континентальной части США в этом сезоне. Это новый рекорд. Предыдущий - девять ураганов за сезон - был установлен в 1916 году.