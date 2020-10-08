https://news.day.az/world/1277652.html В США стартовали дебаты кандидатов в вице-президенты
В США стартовали дебаты кандидатов в вице-президенты
В американском Университете Юты в Солт-Лейк-Сити начались дебаты между кандидатами в вице-президенты - республиканцем Майком Пенсом и демократом Камалой Харрис. Трансляцию встречи ведут несколько телеканалов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Так, оппоненты, войдя в зал, приветствовали не друг друга, а только своих сторонников. После этого они заняли места за своими столами.
Как известно, оба участника встречи перед началом дебатов сдавали тесты на коронавирус. Без защитных масок в зале будут находиться только Пенс, Харрис и ведущая Сьюзен Пейдж.
Теледебаты продлятся 1,5 часа и будут разбиты на девять сегментов по 10 минут.
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