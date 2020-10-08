Названа дата провозглашения наследника престола в Японии

Правительство Японии назвало дату церемонии, на которой будет официально провозглашен наследник престола. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мероприятие, на котором принц Акисино (Фумихито) станет главным претендентом на трон после нынешнего императора, состоится через месяц - 8 ноября. Церемония, которая носит название "Риккоси но рэй", изначально была запланирована на вторую половину апреля, однако была отложена из-за пандемии коронавируса.

Японские власти решили, что нынешняя ситуация с распространением инфекции позволяет провести мероприятие. В то же время было решено в семь раз сократить число приглашенных гостей: присутствовать будут лишь около 50 человек вместо запланированных изначально 350.

"Риккоси но рэй" завершит серию традиционных мероприятий, связанных с восхождением на трон императора Нарухито. Он вступил на престол 1 мая 2019 года, после того как свои полномочия добровольно сложил его отец император Акихито.

54-летний принц Акисино - младший брат Нарухито. Он стал первым в очереди на трон, поскольку по закону 1947 года императорами могут становиться только прямые потомки-мужчины, а у нынешнего монарха есть лишь дочь Айко. Вторым в очереди числится сын Акисино, 14-летний принц Хисахито - единственный в императорской семье потомок мужского пола.