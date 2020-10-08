В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 718 человек

За последние сутки в Армении выявлено 718 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом сообщает министерство здравоохранения Армении.

В Армении число инфицированных коронавирусом достигло 54 473.

За последние сутки от коронавируса скончались 9 человек, число умерших от коронавируса в Армении достигло 1 004.