https://news.day.az/world/1277708.html Число зараженных COVID-19 в Грузии превысило 10 000
Число зараженных COVID-19 в Грузии превысило 10 000
За последние сутки в Грузии выявлено 472 случая заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 4 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 10 225, число умерших - 66.
Отметим, в Грузии в настоящее время 5 574 человека находятся на карантине, 836 - на стационарном лечении. Вылечились 5 553 человека.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре