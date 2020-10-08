https://news.day.az/world/1277709.html В России планируют запретить концерты в барах и кафе - из-за коронавируса
В России планируют запретить концерты в барах и кафе - из-за коронавируса
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить проведение концертов в ресторанах, барах и кафе до конца 2020 года. Соответствующее письмо он направил на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Федоров отметил, что из-за проведения живых концертов в "небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок", создаются условия для распространения коронавируса.
Депутат считает, что запрет поможет минимизировать дальнейшее распространение коронавируса.
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