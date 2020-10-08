В России планируют запретить концерты в барах и кафе

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить проведение концертов в ресторанах, барах и кафе до конца 2020 года. Соответствующее письмо он направил на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Федоров отметил, что из-за проведения живых концертов в "небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок", создаются условия для распространения коронавируса.

Депутат считает, что запрет поможет минимизировать дальнейшее распространение коронавируса.