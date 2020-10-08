В России за сутки выявлено еще 11 493 случая коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 493, до 1 260 112, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным штаба, прирост в относительном выражении пятый день подряд составляет 0,9%.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 7 054, это максимум почти за два месяца, с 12 августа. Всего в России уже вылечились 1 002 329 человек, или 79,5% всех инфицированных.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 191 против 202 днем ранее, всего умерли 22 056 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,75% от всех заразившихся в России.