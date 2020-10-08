В Канаде вакцина от коронавируса будет бесплатной для населения

Правительство Канады бесплатно обеспечит жителей страны вакциной от нового коронавируса, когда она будет создана. Об этом заявил в среду премьер-министр Джастин Трюдо во время выступления в парламенте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы очень ценим нашу универсальную систему здравоохранения, а это означает, что такие вещи, как спасительные вакцины, всегда предоставляются канадцам бесплатно", - сказал он, отвечая на вопрос одного из депутатов.

Трюдо напомнил, что канадское правительство уже заключило контракты с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline) на поставку вакцины от нового коронавируса. В общей сложности Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины. По условиям контрактов, Канада получит их сразу же после того, как эти компании запустят свои вакцины в производство.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала сентября в стране наблюдается резкое увеличение числа заразившихся. 17 сентября выявили более тысячи новых инфицированных, что стало рекордным показателем с конца мая. Резкий рост числа инфицированных наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио, на которые приходится более 80% всех случаев заражения вирусом.

С начала пандемии в Канаде заразились более 173 тыс. человек, 9,5 тыс. из них умерли, 145,6 тыс. - выздоровели.