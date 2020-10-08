Саркисян уволил главу СНБ

В Армении уволен глава службы национальной безопасности Аргишти Кярамян, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соответствующий указ подписал президент республики Армен Саркисян.

"Освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Кярамян был назначен главой армянской службы национальной безопасности 8 июня 2020 года указом президента страны.