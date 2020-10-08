https://news.day.az/world/1277759.html Саркисян уволил главу СНБ
Саркисян уволил главу СНБ
В Армении уволен глава службы национальной безопасности Аргишти Кярамян, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Соответствующий указ подписал президент республики Армен Саркисян.
"Освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности", - говорится в сообщении.
Кярамян был назначен главой армянской службы национальной безопасности 8 июня 2020 года указом президента страны.
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