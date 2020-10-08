В Венесуэле инфляция с начала года превысила 1400%

В Венесуэле за 9 месяцев 2020 года инфляция превысила 1400%. Об этом сообщил комитет по финансам Национальной ассамблеи, находящейся под контролем политических оппонентов президента Николаса Мадуро и его правительства, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Инфляция в сентябре составила 30%, а с начала года - 1 433,58%. В годовом выражении рост цен составил 3 246%", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

В феврале текущего года Центробанк Венесуэлы сообщил, что по итогам 2019 года инфляция в стране составила 9 585,5%.