Эрдоган назвал единственный путь урегулирования в Карабахе

Бескомпромиссные действия "избалованной" Армении превратили нагорно-карабахский конфликт в подобие гангрены. Единственный путь урегулирования этой проблемы - прекращение армянской оккупации, продолжающейся почти 30 лет.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в четверг в режиме видео-конференции к участникам бизнес-форума Турция-Африка, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Президент Турции напомнил, что Нагорный Карабах - историческая земля Азербайджана, которая уже 30 лет оккупируется Арменией.

"Турция всем сердцем поддерживает справедливую борьбу Азербайджана за освобождение своих земель", - сказал турецкий лидер.