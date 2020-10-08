https://news.day.az/world/1277934.html Эрдоган назвал единственный путь урегулирования в Карабахе
Эрдоган назвал единственный путь урегулирования в Карабахе
Бескомпромиссные действия "избалованной" Армении превратили нагорно-карабахский конфликт в подобие гангрены. Единственный путь урегулирования этой проблемы - прекращение армянской оккупации, продолжающейся почти 30 лет.
Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в четверг в режиме видео-конференции к участникам бизнес-форума Турция-Африка, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Президент Турции напомнил, что Нагорный Карабах - историческая земля Азербайджана, которая уже 30 лет оккупируется Арменией.
"Турция всем сердцем поддерживает справедливую борьбу Азербайджана за освобождение своих земель", - сказал турецкий лидер.
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