Самолет с 400 килограммами кокаина разбился в Мексике

В центральной части Мексики после погони в воздухе разбился легкомоторный самолет, перевозивший 400 килограммов кокаина, погибли два человека. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в понедельник, 5 октября. Как рассказали агентству в Министерстве обороны страны, военные вертолеты перехватили воздушное судно в воздушном пространстве Мексики и преследовали его на протяжении сотен миль, пока у него не закончилось топливо и он не разбился. На борту находилось примерно 400 килограммов кокаина.

По данным агентства, за последние несколько месяцев в Центральной Америке и Мексике крушение потерпели уже несколько самолетов, перевозивших контрабанду. Так, две недели назад в джунглях Гватемалы разбился угнанный бизнес-джет, совершавший полет из Мексики в Венесуэлу. В результате два человека погибли, а на борту были обнаружены оружие и наркотики.

В сентябре испанские силовики перехватили у берегов острова Пальма на Канарском архипелаге набитое кокаином судно из Хорватии. У контрабандистов изъяли свыше тонны кокаина, расфасованного в 980 пакетов. Задержаны трое членов экипажа, все они граждане Хорватии.