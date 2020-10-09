Трамп обвинил Байдена в отсутствии планов по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что у его соперника на ноябрьских выборах - кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена, - нет плана по борьбе с COVID-19 в стране. Об этом он написал в своем Twitter.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам американского лидера, у Байдена есть только "разговоры".

"Его борьба со свиным гриппом H1N1 была катастрофичной. Он понятия не имел, о чем говорил его собственный начальник штаба. Если бы Байден был главным, то возможно, 2,2 млн человек умерли бы от этой (коронавирус нового типа. - "Газета.Ru") гораздо более смертельной болезни!" - написал Трамп.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов - умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".