В Армении ужесточены условия действующего в стране режима военного положения

Правительство Армении в четверг приняло решение, по которому вносятся дополнения в закон "О правовом режиме военного положения".

Об этом сообщили на официальном сайте Правительства стране, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно дополнениям в Армении ужесточены условия действующего в стране режима военного положения.

Настоящее решение вступает в силу после его публикации.