Патриарх Кирилл назвал пандемию «последним звонком» для человечества

Пандемия коронавируса - это, возможно, "последний звонок" для человечества, призывающий людей обратиться к духовной жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения в храме князя Александра Невского в подмосковном Переделкине.

"Быть может, род человеческий дошел до некой точки, и, чтобы она не оказалась точкой невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли. Поэтому главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, - это то, что такие события не могут происходить вне божественного промысла. Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас", - сказал патриарх Кирилл, текст его проповеди опубликован на сайте РПЦ.

По его словам, эпидемия потребовала от людей "налагать на себя очень большие самоограничения" и "жить не по закону похоти".

"В самом деле, если у людей не хватает разумения, силы воли, подлинного целеполагания, чтобы жить не по закону похоти, то Господь вдруг призывает всех нас изменить свою жизнь - ради своего здоровья и ради того, чтобы избежать преждевременной кончины. Уединение, отказ от достижения целей, которые еще вчера казались важными и необходимыми, - действительно, сам Бог предоставляет нам возможность о многом подумать, многое переосмыслить", - объяснил патриарх.

Он подчеркнул, что и начало духовного подвига связано с огромными самоограничениями.

"Не может воспитать свой дух тот человек, кто живет по закону плоти, кто стремится удовлетворять свои потребности, кто хочет добиться почитания со стороны окружающих и, наконец, властвовать над ними. Все, что рассматривается в мире как успех, абсолютно не соответствует тому, что можно назвать успехом духовным", - подытожил глава Русской церкви.