https://news.day.az/world/1277994.html В Армении за сутки зарегистрировано 614 новых случаев заражения коронавирусом
В Армении за сутки зарегистрировано 614 новых случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 55087, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, передает Day.Az.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 8 октября, таких случаев было 54 473. Таким образом, за сутки выявлено 614 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 1010 человек (плюс 6 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 303 (1 новый новый случай за минувшие сутки).
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