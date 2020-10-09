https://news.day.az/world/1277998.html Власти Армении запретили критиковать обороноспособность страны
Власти Армении запретили критиковать обороноспособность страны
Власти Армении ужесточили режим военного положения, введенный 27 сентября в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, передает Day.Az.
В частности, запрещается критиковать обороноспособность Армении, а также действия властей, обеспечивающих правовой режим военного положения.
"Запрещается агитация, направленная на подрыв обороноспособности и безопасности Армении", - говорится в сообщении агентства. За соблюдением новых правил будет следить полиция.
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