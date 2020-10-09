Кабмин Испании одобрил введение режима повышенной готовности в Мадриде

Правительство Испании одобрило в пятницу введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид для сдерживания распространения нового коронавируса. Об этом сообщил телеканал 24 Horas, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В эти минуты проходит экстренное заседание Совета министров Испании. Источники в правительстве страны подтвердили корреспонденту ТАСС решение ввести режим повышенной готовности. Эта мера позволит ограничить въезд и выезд из столицы страны и еще девяти населенных пунктов.

Автономное сообщество Мадрид является наиболее пострадавшим в стране регионом из-за инфекции: с начала распространения коронавируса в Испании было выявлено 848 тыс. заболевших, из них 259 тыс. - в Мадриде.