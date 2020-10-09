Власти Пакистана заблокируют TikTok

Власти Пакистана приняли решение о блокировке на территории страны китайского приложения TikTok из-за наличия непристойного контента. Соответствующее заявление было распространено в пятницу Управлением телекоммуникаций Пакистана (УТП), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ввиду большого количества жалоб из разных слоев общества на аморальный или непристойный контент в приложении для обмена видео TikTok, Управление телекоммуникаций Пакистана выпустило инструкции о блокировке приложения", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальной странице пакистанского регулятора в Facebook.

В заявлении уточняется, что после выдачи в июле финального предупреждения разработчики TikTok не сумели внести в работу приложения в Пакистане требуемые изменения, связанные с модерацией непристойного контента. Следствием этого стало решение о полной блокировке TikTok в Пакистане.