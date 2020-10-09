https://news.day.az/world/1278217.html Полиция эвакуировала 5 тысяч человек в Израиле - из-за пожара

Полиция эвакуировала 5 тысяч человек в Израиле - из-за пожара

В мире, 9 октября 2020 20:31 176
Полиция эвакуировала 5 тысяч человек в Израиле

Полиция провела в пятницу экстренную эвакуацию 5 тысяч жителей города Ноф-ха-Галиль из-за сильного лесного пожара в Галилее на севере Израиля. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На севере в районе Ноф-ха-Галиль полиция и пожарные провели экстренную эвакуацию 5 тысяч человек из-за быстро распространяющегося лесного пожара. Пламенем повреждены семь строений", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу полицейская пресс-служба проинформировала, что пожарная авиация участвует в тушении крупного лесного пожара в районе деревни Умм-эль-Кутуф в долине Вади-Ара на севере Израиля. По данным государственной радиостанции Kan, в борьбе со стихией там задействованы четыре специальных самолета противопожарной службы.

Газета Yedioth Ahronoth указывает, что из-за вызванных жаркой погодой возгораний травы и кустарника блокированы участки трансизраильского шоссе в северной части еврейского государства. По сведениям издания, природные пожары начались в районе еврейских поселений Мево-Дотан и Бейт-Хефер на Западном берегу реки Иордан.

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