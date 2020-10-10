В Италии выявили максимальное число случаев заражения COVID-19 за сутки

Количество случаев заражения коронавирусом в Италии вновь выросло за сутки и почти достигло показателей на пике пандемии весной.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно распространенным в пятницу данным Минздрава республики, за последние сутки выявлено 5 372 новых инфицированных.

Суточный прирост новых случаев заражения увеличивается почти на тысячу третий день подряд. Двухтысячный порог был преодолен менее 10 дней назад. Однако специалисты указывают, что теперь проводится гораздо больше тестов, чем весной, поэтому вполне оправданы предположения, что тогда реальное число инфицированных было выше. За минувшие сутки было сделано почти 129,5 тыс. анализов. Кроме того, гораздо более медленными темпами по сравнению с весной идет рост числа госпитализаций. В отделения интенсивной терапии по всей стране находятся менее 400 человек. Летом их насчитывалось несколько десятков. Но на пике пандемии в апреле число тяжело переносящих вызываемое новым коронавирусом заболевание достигало 4 тыс. человек.

За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 28 человек. Общее число заразившихся достигло 343 770, из них вылечились 237 549 человек, умерли 36 111 пациентов.