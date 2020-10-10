ВОЗ сообщила о рекордном росте заражения коронавирусом в мире за сутки

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 36,36 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 350 тыс., что представляет собой новый рекорд роста заболеваемости за сутки.

Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 6,3 тыс., приблизившись к 1,056 млн., ередает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 17:36 9 октября, в мире были зарегистрированы 36 361 054 инфицированных и 1 056 186 умерших. Число заразившихся за сутки выросло на 350 766, число умерших увеличилось на 6 339. До сих пор рекордным считался суточный рост в 338 779 заразившихся, зафиксированный 8 октября.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

В Северной и Южной Америке за сутки было выявлено 127 250 новых случаев заражения. На втором месте - Европейский регион (109 749 случаев), на третьем - Юго-Восточная Азия (82 284). По числу умерших за день печальное лидерство также у Северной и Южной Америки (3 282). На втором месте Юго-Восточная Азия (1 129), на третьей позиции Европа (950).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 7 471 688. Далее следуют Индия (6 906 151), Бразилия (5 000 694), Россия (1 272 238), Колумбия (877 683), Испания (848 324), Аргентина (840 915), Перу (835 662), Мексика (774 020) и Южная Африка (686 891).