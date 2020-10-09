Трамп обвинил американские СМИ

Президент США Дональд Трамп считает, что многие американские СМИ проявляют непорядочность при освещении его политики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это очень непорядочно, - заявил он в пятницу в интервью радиопрограмме The Rush Limbaugh Show. - Когда я делаю что-то полезное, то эти СМИ изображают все в негативном свете".

Трамп, в частности, сослался на то, что по его инициативе были созданы Космические силы США, однако печать об этом не пишет. "Эти силы будут очень важны в будущем, - сказал он. - Приходится объяснять их важность самому, поскольку они [СМИ] об этом не пишут".

По мнению президента, в таких условиях активистам Республиканской партии "следует проявлять больше решительности, поскольку демократы играют в грязные игры".

Космические силы были официально учреждены 20 декабря 2019 года после подписания Трампом военного бюджета на 2020 финансовый год. Они стали шестым видом вооруженных сил страны и первым, созданным после формирования современной структуры американской армии в 1947 году.