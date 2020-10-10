2 cотрудника Белого дома заразились коронавирусом

Двое сотрудников Белого дома заразились новым коронавирусом примерно за две недели до того, как наличие инфекции было зафиксировано у президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в американской администрации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По мнению источников телекомпании, эти два случая не имеют прямого отношения к заражению американского лидера, первой леди Меланьи Трамп и других высокопоставленных сотрудников администрации. Отмечается, что два заразившихся работника не пересекались с Трампом и носили на работе защитные маски.

Заражение коронавирусом двоих сотрудников Белого дома было зафиксировано приблизительно три недели назад. После этого они провели две недели на карантине.

Трамп в ночь на 2 октября сообщил в Twitter, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус. Позже в этот день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). 5 октября Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. Его лечащий врач Шон Конли проинформировал, что состояние здоровья президента США позволяет безбоязненно выписать его из медучреждения.