В Бразилии вторые сутки фиксируют более 27 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения новым коронавирусом возросло в Бразилии до 5 055 888. Согласно опубликованным в пятницу данным Минздрава республики, бразильские медики за прошедшие сутки зафиксировали 27 444 случая инфицирования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Число летальных исходов за минувшие 24 часа выросло на 682 и составило 149 639. По информации ведомства, более 85% заразившихся (4 433 595) выздоровели, еще 472 654 пациента остаются под наблюдением врачей. На 100 тыс. жителей приходятся 2 406 случаев инфицирования и 71 летальный исход.

С 27 сентября по 3 октября зафиксированы 162 532 случая заражения, что на 27 тыс. меньше, чем за предыдущие семь дней. Число смертей за этот период также снизилось - 3 982 против 4 874 неделей ранее.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом заразившихся. По числу умерших Бразилия уступает только Соединенным Штатам.