Стало известно, сколько миллионов потратил Байден на предвыборную компанию

Расходы на предвыборную кампанию кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена в этом году превысили $500 млн.

С такой оценкой выступила в пятницу аналитическая компания Advertising Analytics, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, общие расходы в рамках предвыборной кампании Байдена составляют $502 млн. В эту сумму включены затраты на рекламу на телевидении и радио, а также в интернете. При этом почти пятая часть этой суммы была израсходована предвыборным штабом политика в сентябре.

Байден сообщал 2 сентября, что за август он собрал на ведение своей избирательной кампании более $364 млн добровольных пожертвований. Он установил тогда рекорд в сборе добровольных пожертвований на предвыборную гонку. Его оппонент на предстоящих выборах, действующий глава государства Дональд Трамп за тот же период собрал на ведение своей кампании $210 млн.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На президентское кресло претендуют кандидат от Демократической партии Джозеф Байден и действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп. Также будут избираться вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.