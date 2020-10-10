Разработка лекарства от COVID-19

Министерство здравоохранения и социальных служб США подписали соглашение с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca о разработке лекарства, которое представляет собой коктейль из антител, для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что схожим классом препаратов лечили президента США Дональда Трампа.

Кроме того, на проведение двух клинических испытаний третей фазы и поставку доз лекарства в США Минздрав страны выделит $486 млн.

Начиная с конца 2020 года компания планирует поставить до 100 тыс. доз лекарства, а в 2021 году в рамках отдельного соглашения США смогут приобрести дополнительно до 1 млн доз.

Третья фаза испытаний вакцины, которую AstraZeneca разрабатывает совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа, однако испытания были приостановлены 14 сентября в связи с изучением обстоятельств появления у одной из участниц тестирования в Великобритании побочного эффекта.

Власти США предоставили AstraZeneca $1,2 млрд на разработку вакцины от коронавируса. Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - Johnson & Johnson.