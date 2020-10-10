США подготовят новый план для спасения экономики

Белый дом подготовит новый план для спасения экономики США после пандемии коронавируса на сумму 1,8 триллиона долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, глава американского Минфина Стивен Мнучин обсудит предложение о пакете стимулирующих мер со спикером палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Президент США Дональд Трамп подтвердил обсуждение пакета мер для стимулирования экономики. Кроме того, советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что глава государства одобрил предложения по стимулированию, которые должны включать помощь малому бизнесу, авиакомпаниям, а также домохозяйствам.

Ранее американской экономике предрекли "трагичный сценарий" из-за решения президента-республиканца Дональда Трампа прекратить переговоры с лидерами Демократической партии о пакете финансовых стимулов. Теперь решение о предоставлении господдержки, вероятно, примут только после президентских выборов, которые запланированы на ноябрь 2020 года, а также нового созыва Конгресса. Как пишет агентство Bloomberg, наиболее вероятные сроки - январь-февраль 2021 года.

В марте власти США приняли первый пакет мер по стимулированию экономики в разгар пандемии коронавируса общей стоимостью два триллиона долларов. Согласно плану, деньги пойдут на помощь бизнесу, поддержку больниц и других поставщиков медицинских услуг, а также на оборудование и необходимые материалы. Помимо этого средства были направлены властям штатов.